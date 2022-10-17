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Mahkum final mi yapıyor? Mahkum dizisi neden final yapıyor?

Mahkum final mi yapıyor? Çok sevilen Mahkum dizisinin final yapacağına ilişkin yorumlar, dizinin sevenlerini üzdü. Peki ama gerçekten Mahkum dizisi bitiyor mu? Mahkum dizisi neden final yapıyor? İşte ayrıntılar...

4 Saat Önce
2022-10-17 08:53:46
Mahkum final mi yapıyor? Mahkum dizisi neden final yapıyor?

Mahkum final mi yapıyor? Çok sevilen Mahkum dizisinin final yapacağına ilişkin yorumlar, dizinin sevenlerini üzdü. Peki ama gerçekten Mahkum dizisi bitiyor mu? Mahkum dizisi neden final yapıyor? İşte ayrıntılar...

Mahkum final mi yapıyor?

Mahkum dizisinin set ekibine gönderilen yazıyla, dizinin final yapacağı öğrenildi. Yazıda;

"Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık. Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…" sözlerine yer verildi.

Mahkum dizisi neden final yapıyor?

Fox TV ekranlarında, uyarlama olarak yayınlanan Mahkum dizisinin final yapacağı açıklandı. Dizinin neden fimnal yaptığı konusunda bir açıklama henüz belirtilmedi.

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