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Mahkum final bölümünü izle | Mahkum 31. bölüm (son bölüm) tek parça full HD izle

Mahkum final bölümünü izle | Sevilen dizi Mahkum reytinglere dayanamadı. Final bölümü ile sevenlerini üzen dizinin 31. bölümü normal gününden farklı bir günde yayınlandı. İşte Mahkum 31. bölüm (son bölüm) tek parça full HD izleme ekranı!

7 Saat Önce
2022-10-30 19:53:56
Mahkum final bölümünü izle | Mahkum 31. bölüm (son bölüm) tek parça full HD izle

Mahkum final bölümünü izle | Sevilen dizi Mahkum reytinglere dayanamadı. Final bölümü ile sevenlerini üzen dizinin 31. bölümü normal gününden farklı bir günde yayınlandı. İşte Mahkum 31. bölüm (son bölüm) tek parça full HD izleme ekranı!

Mahkum final bölümünü izle

Veda eden dizi Mahkum'un 31. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. MAHKUM FİNAL BÖLÜMÜ LİNKİ...

Mahkum final özeti

Barış'ın gözü dönmüş şekilde savurduğu tehdidi sonucunda, Fırat'ın bir karar vermesi gerekir. İnsanları onun gazabından korumak adına esir düşmeyi kabul eder. Fırat, Barış'ın sonunda mahkumu olmuştur. İnandığı tüm değerler için savaşmaya devam ederken, şimdi Barış'ın mahkemesinde yargılanacaktır. Aklı, hafızası onu zorlarken, bir yandan da düşmanına karşı direnmeye devam eder. Kurulan bu mahkeme, Fırat'ı büyük bir savaşın içine sürükler. Yukarıda arkadaşları Fırat'ı ararken, aşağıda büyük mücadele içindedir. Barış'ın yanında hafızasıyla da kavga içindeyken hiç beklemediği bir yerden bir hamle gelir. İki düşman, birbirlerine benzemeye başladıkları bu savaşın içinde sona doğru yaklaşırlar. En sonunda kim kendi olarak kalacaktır?

Mahkum dizisi neden final yaptı?

Kore dizisinden uyarlanan Mahkum'un senaryosu normalde mini dizi olarak yazılmıştı. Fakat ülkemize uyarlanan senaryo uzun uzadıya 4 sezon olacak şekilde yazılmıştı.

İlk sezonu çok güzel atlatan Mahkum dizisi 2. sezonda reytinglere yenik düştü ve mini diziye uygun şekilde uyarlanarak final kararı aldı.

Mahkum 30. bölüm izle | Fox TV Mahkum son bölüm tek parça full HD izle
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