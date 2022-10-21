Mahkum dizisinin finalinde neler olacak? Mahkum yabancı versiyonu sonunda ne oluyor? Mahkum 31. bölüm izle

Mahkum dizisinin finalinde neler olacak? Mahkum yabancı versiyonu sonunda ne oluyor? Mahkum dizisinin orijinalinin nasıl bittiği merak ediliyor. Final yapacak olan Mahkum dizisinin merak edilenlerini ve izleme ekranını sizler için derledik. Mahkum 31. bölüm izle!

Mahkum dizisinin finalinde neler olacak? Mahkum yabancı versiyonu sonunda ne oluyor? Mahkum dizisinin orijinalinin nasıl bittiği merak ediliyor. Final yapacak olan Mahkum dizisinin merak edilenlerini ve izleme ekranını sizler için derledik. Mahkum 31. bölüm izle!

Mahkum dizisinin finalinde neler olacak?

Mahkum dizisinin orijinali İnnocent Defendant 18 bölümden oluşan mini dizi olarak yayınlandı. Yabancı versiyondaki dizinin sonunda savcı kendini aklamayıp, eski hayatına geri dönüyor. En sonunda da kızı ve eşini öldüren kişi ile yakalayarak cezaevine gitmeleri için çabalıyor.

Mahkum 31. bölüm izle

Mahkum dizisinin 31. bölümü olan final bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...