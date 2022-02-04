Mahkum 8. bölüm full izle | Mahkum son bölüm tek parça izle

Mahkum 8. bölüm full izle | Mahkum yeni bölüm yayınlandı. Reytingleri alt üst eden Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat'ın köşeye sıkışması yürekleri ağızlara getirdi. Peki ama son bölümde başka neler oldu? Mahkum tek parça nereden izlenir? İşte merak edilen Mahkum yeni bölüm tek parça izleme linki...

Mahkum 8. bölüm full izle | Mahkum yeni bölüm yayınlandı. Reytingleri alt üst eden Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat'ın köşeye sıkışması yürekleri ağızlara getirdi. Peki ama son bölümde başka neler oldu? Mahkum tek parça nereden izlenir? İşte merak edilen Mahkum yeni bölüm tek parça izleme linki...

Mahkum 8. bölüm full izle

Mahkum dizisinin son bölümü tek parça olarak yayınlandı. İzleyicilerin büyük bir heyecanla bekledikleri dizinin yeni bölümünde;

Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır. Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi? Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?