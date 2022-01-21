Mahkum 6. bölüm (yeni bölüm) tek parça izle | Mahkum son bölüm full HD izle

Mahkum 6. bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyici yeni bölümün yayınlanmasını bekliyordu. Peki ama Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Oyunculuklarıyla dikkat çeken Mahkum, son bölümüyle nefes kesti. Dizide ikiz kardeşi olan İbrahim Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın oyunculuğu göz dolduruyor. İşte merak edilen 6. bölüm full HD ve 6. bölüm özeti...

Mahkum 6. bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyici yeni bölümün yayınlanmasını bekliyordu. Peki ama Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Oyunculuklarıyla dikkat çeken Mahkum, son bölümüyle nefes kesti. Dizide ikiz kardeşi olan İbrahim Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın oyunculuğu göz dolduruyor. İşte merak edilen 6. bölüm full HD ve 6. bölüm özeti...

Mahkum 6. bölüm tek parça

Mahkum dizisinin 6. bölümü sevenleriyle buluştu. Nazlı'nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı'ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali'den geçer. Fırat'a en büyük yardım yine Cemre'den gelecektir. İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?

Mahkum Dizisinin 6. Bölümünü İzlemek İçin Tıklayınız...

Mahkum'un bir önceki bölümünde neler oldu?

Mahkum 5. bölüm özeti ve 5. bölüm linki için TIKLAYINIZ... .