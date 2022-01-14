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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 5.bölüm full izle | Mahkum son bölüm tek parça izle

Mahkum 5.bölüm full izle | Mahkum son bölüm tek parça izle

Mahkum dizisi ilk yayınlandığı günden bu yana en çok sevilen ve en çok konuşulan yapımlar arasına girmeyi başardı. İki haftalık yılbaşı tatilinin ardından yeni bölümü yayınlanan Mahkum dizisinin özeti de yayımlandı. Milyonlarca izleyiciye ulaşan dizinin son bölümünü bu haberin detayında bulabilirsiniz. Peki ama Mahkum 5. bölümde neler oldu özeti ne? Mahkum İsmail Hacıoğlu'nun ikizi mi var? İşte son dakika Mahkum dizisinin güncel haberleri...

2 Saat Önce
2022-01-14 14:44:25
Mahkum 5.bölüm full izle | Mahkum son bölüm tek parça izle

Mahkum dizisi ilk yayınlandığı günden bu yana en çok sevilen ve en çok konuşulan yapımlar arasına girmeyi başardı. İki haftalık yılbaşı tatilinin ardından yeni bölümü yayınlanan Mahkum dizisinin özeti de yayımlandı. Milyonlarca izleyiciye ulaşan dizinin son bölümünü bu haberin detayında bulabilirsiniz. Peki ama Mahkum 5. bölümde neler oldu özeti ne? Mahkum İsmail Hacıoğlu'nun ikizi mi var? İşte son dakika Mahkum dizisinin güncel haberleri...

Mahkum 5.bölüm full izle

Mahkum 5. bölüm özeti; Ali'den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat'ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre'ye düşer. Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda'nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali'nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali'ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali'yi köşe bucak aramaya koyulurlar…

Mahkum Dizisinin Son Bölümünü İzlemek İçin Tıklayınız...

İsmail Hacığlu'nun ikizi

Mahkum dizisinin son bölümünde İsmail Hacıoğlu'nun ikizi olduğuna ilişkin sorular sorulmaya ve ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Savaş ve Barış Yesari karakterlerinin iki ayrı oyuncu olup olmadığı araştırılsa da, İsmail Hacıoğlu'nun ikizi yoktur. Bir kız kardeşe sahip olan ünlü oyuncu her iki karakteri de kendi canlandırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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