Mahkum 28. bölüm izle | Fox TV Mahkum son bölüm (28.bölüm) tek parça izle

Mahkum 28. bölüm izle | Her perşembe izleyicisiyle buluşan Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Tüm dengelerin değiştiği ve güvenlerin test edildiği bölümde 'Barış, Büge ile birlikte aşağı inecek mi?' sorusu yanıt arar oldu. İşte tüm detaylar için Fox TV Mahkum son bölüm (28.bölüm) tek parça izle!

Mahkum 28. bölüm izle | Her perşembe izleyicisiyle buluşan Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Tüm dengelerin değiştiği ve güvenlerin test edildiği bölümde "Barış, Büge ile birlikte aşağı inecek mi?" sorusu yanıt arar oldu. İşte tüm detaylar için Fox TV Mahkum son bölüm (28.bölüm) tek parça izle!

Mahkum 28. bölüm izle

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Bölüm özeti

Fırat'ın rehin aldığı mahkuma ulaşmaya çalışan Barış, bir yandan da Büge'nin sadakatini test etmeye çalışır. Büge'nin Dadaloğlu ile buluşması demek, yeraltına inmeyi hak etmesi demektir.

Fırat mahkum hamlesiyle Barışlar'ın saklandığı mekana bir adım daha yaklaşmış olur. Mahkumlardan ayrı düşen Barış, Fırat'tan hiç beklemediği bir darbe yer. Barış, Büge ile birlikte aşağı inmeyi başaracak mıdır?