Lookism konusu ne? Lookism ne zaman çıkar? Lookism bütün bölümleri yayınlandı mı?

Lookism konusu ne? Anime dizi sevenlere Netflix'ten sürpriz! Lookism dizisi Türkçe alt yazı seçeneğiyle yayınlanacak. Peki Lookism ne zaman çıkar? Lookism bütün bölümleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

Lookism konusu ne? Anime dizi sevenlere Netflix'ten sürpriz! Lookism dizisi Türkçe alt yazı seçeneğiyle yayınlanacak. Peki Lookism ne zaman çıkar? Lookism bütün bölümleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

Lookism ne zaman çıkar?

Tanıtımları yayınlanan Lookism, bir lise öğrencisinin sabah uyandığında farklı bir yüze ve bedene sahip olduğunu anlatan bir dizi.

Netflix dizisi Lookism 4 Kasım Cuma günü yayınlanacak. Dizinin bölümleri sadece Netflix platforma üzerinden izlenebilecek.

Lookism dizisi konusu

Dış görünüşe önem veren bir toplumda yaşayan aykırı bir lise öğrencisi, birbirine taban tabana zıt görünümlere sahip olduğu iki farklı hayat yaşamaya başlar.

Lookism ne anlatyor?

Bir lise öğrencisi sabah uyandığında, artık yakışıklı bir yüze ve mükemmel bir vücuda sahip olduğunu görür. Popüler bir Kore webtoon'undan uyarlanan bu animasyon dizisi, “DOTA: Dragon's Blood” ve “The Witcher: Nightmare of the Wolf”un yapımcısı olan Studio Mir imzasını taşıyor.

Park Hyeong-seok'un bir yandan sorunların ve çatışmaların üstesinden gelirken bir yandan da yetişkinliğe adım atıp hayallerini gerçekleştirirken yaşadıklarına tanık olmaya davetlisiniz.

Lookism bütün bölümleri yayınlandı mı?

4 Kasım'da yayınlanması beklenen Lookism dizisinin parça parça mı bütün halinde mi yayınlanacağı henüz netleşmedi. 4 Kasım Cuma günü bölüm yayınlama detayları netleşmiş olacak.

Lookism nereden izlenir?

Kore yapımı anime dizi Lookism, Netflix platformu üzerinden izleniyor. Dizinin tüm bölümleri Netflix'te mevcut.