Labirent: Son İsyan oyuncuları kim, konusu ne? Labirent: Son İsyan filmi ne zaman, nerede çekildi? Orijinal ismiyle “Maze Runner: The Death Cure” filminin merak edilenlerini sizler için derledik. Özel bir seri olan filmin çekimleri geçtiğimiz yıllarda son bulmuştu fakat tekrar gündeme geldi. İşte Labirent: Son İsyan filmine ilişkin detaylar...

Labirent: Son İsyan oyuncuları kim, konusu ne? Labirent: Son İsyan filmi ne zaman, nerede çekildi? Orijinal ismiyle “Maze Runner: The Death Cure” filminin merak edilenlerini sizler için derledik. Özel bir seri olan filmin çekimleri geçtiğimiz yıllarda son bulmuştu fakat tekrar gündeme geldi. İşte Labirent: Son İsyan filmine ilişkin detaylar...

Labirent: Son İsyan oyuncuları kim?

Dylan O'Brien - Thomas

Kaya Scodelario - Teresa

Thomas Brodie-Sangster - Newt

Dexter Darden - Frypan

Nathalie Emmanuel - Harriet

Giancarlo Esposito - Jorge

Aidan Gillen - Janson

Walton Goggins - Lawrence

Ki Hong Lee - Minho

Jacob Lofland - Aris

Barry Pepper - Vince

Will Poulter - Gally

Rosa Salazar - Brenda

Patricia Clarkson - Ava Paige

Labirent: Son İsyan konusu

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon WCKD'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha WCKD'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

Labirent: Son İsyan görüntü yönetmeni

İzleyicisi tarafından tam not alan Labirent: Son İsyan filminin görüntü yönetmeni Gyula Pados.

Labirent: Son İsyan yönetmeni

Sevilen film Labirent: Son İsyan'ın yönetmeni Wes Ball.

Labirent: Son İsyan filmi ne zaman, nerede çekildi?

T.S. Nowlin'in senaryosunu yazdığı Labirent: Son İsyan 26 Ocak 2018'de yayınlandı.

Labirent: Son İsyan filmi uyarlama mı?

Wes Ball tarafından yönetilen distopik bilimkurgu aksiyon gerilim türündeki Labirent: Son İsyan yayınlandı. Labirent: Son İsyan orijinal adıyla Maze Runner: The Death Cure; aynı adlı romandan uyarlanmıştır.

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