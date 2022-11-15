Gibi 4. bölüm full izle | Tüme varım mı, tümden gelim mi?

Gibi 4. bölüm full izle | Yeni sezonuyla ilgi odağı olan Gibi dizisinin yeni bölümleri her hafta cuma yayınlanıyor. Bu haftanın dikkat çeken konusu fragmanlarda 'Tüme varım mı, tümden gelim mi?' sorusuyla ele alınıyor. İşte detaylar...

Gibi 4. bölüm full izle | Yeni sezonuyla ilgi odağı olan Gibi dizisinin yeni bölümleri her hafta cuma yayınlanıyor. Bu haftanın dikkat çeken konusu fragmanlarda "Tüme varım mı, tümden gelim mi?" sorusuyla ele alınıyor. İşte detaylar...

Gibi 4. bölüm konusu

Kem gözlerin ışığıyla aydınlanan meşakkatli dostluk yolu beş çıkışlı bir kavşağa bağlanır. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy; zenginlik, kaburga, renkli şort, tavuk döner ve tespih arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Realiteye doğru yalınayak yürümeye var mısınız?

Gibi 4. bölüm full izle

Gibi dizisinin 4. bölümü 18 Kasım Cuma günü yayınlanacak. Diziyi izlemek için TIKLAYINIZ...

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