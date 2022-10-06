Kuruluş Osman 99. bölüm izle | Yeni sezon ilk bölüm Kuruluş Osman izle

Kuruluş Osman 99. bölüm izle | Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 'Osman Bey büyük oyun kuruyor' başlığıyla verildi. Dizinin yeni sezonu çok sevildi. Peki yeni bölümde neler yaşandı? Tüm soruların yanıtları için yeni sezon ilk bölüm Kuruluş Osman izle.

Kuruluş Osman 99. bölüm izle | Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü "Osman Bey büyük oyun kuruyor" başlığıyla verildi. Dizinin yeni sezonu çok sevildi. Peki yeni bölümde neler yaşandı? Tüm soruların yanıtları için yeni sezon ilk bölüm Kuruluş Osman izle

Kuruluş Osman 99. bölüm izle

ATV ekranlarında yeni sezonuna başlayan Kuruluş Osman dizisinin 99. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır? Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.

Kuruluş Osman youtubeda var mı?

Farklı platformlarda Kuruluş Osman dizisinin bölümlerini izlemek isteyenler "Kuruluş Osman youtubeda var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Dizinin kendi resmi hesabından yeni bölümü yayınlandı.