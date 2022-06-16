Kuruluş Osman 98. bölüm izle youtube | Youtube Kuruluş Osman sezon finali izle | Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Kuruluş Osman 98. bölüm izle youtube | Kuruluş Osman dizisinin sezon finali bir hayli meraklı gözlerle izlendi. Osman beyin yeni hedefi ve planları da merakla beklendi. Peki ama yeni sezonda neler olacak, yeni sezon ne zaman başlayacak? Youtube Kuruluş Osman sezon finali izle...

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali bir hayli meraklı gözlerle izlendi. Osman beyin yeni hedefi ve planları da merakla beklendi. Peki ama yeni sezonda neler olacak, yeni sezon ne zaman başlayacak? Youtube Kuruluş Osman sezon finali izle...

Kuruluş Osman 98. bölüm izle youtube

Kuruluş Osman 98. sezon finali bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Kuruluş Osman dizisinin 98. bölümünde sezon finali verildi. Dizinin sevenleri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Eylül ayında yeniden izleyicisiyle buluşacağı düşünülen dizi için henüz net bir açıklama gelmedi.