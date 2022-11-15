Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeni bölüm hangi kanalda?
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeni bölüm hangi kanalda? Kurtlar Vadisi hangi kanalda? soruları Necati Şaşmaz'dan gelen açıklamanın ardından Vadi severler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Son günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları ile gündeme gelen Necati Şaşmaz açıklamasında Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara geleceği sinyalini verdi. Şaşmaz 'Nasipse olacak' dedi. Kurtlar Vadisi ile Polat Alemdar yeniden ekranlara dönmesi reyting savaşlarının daha da kızışması anlamına geliyor.
2022-11-15 11:03:08
Kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı haberleri gelen Necati Şaşmaz haberleri yalanladı. Küçük bir damar açılması opersyonu geçirdiğinden bahseden Şaşmaz yoğun bakımda yatmadığını açıkladı. Necati Şaşmaz'dan gelen diğer açıklamalar ise Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandırdı.
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?
Geçriğimi günlerde 50. yaş gününü kutlayan Necati Şaşmaz TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunduğu 'Mazhar Alanson ile' programında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Şaşmaz herkes tarafından sevilen Polat Alemdar'ın yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi. Kurtlar Vadisi tutkunlarını sevindiren açıklamada "hazırlık içindeyim" dedi. Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağına dair ise net bir açıklama gelmedi. Şaşmaz "Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.
Kurtlar Vadisi yeni bölüm hangi kanalda?
20 yılını Kurtalar Vadisi'ne veren Necati Şaşmaz bu yapımdan başka projelerde rol almadı. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar olarak tanınan Necati Şaşmaz "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi. Dizinin hangi kanalda ne zaman başlayacağına dair ise net bilgiler önümüzdeki aylarda belli olacak.
Kurtlar Vadisi ana oyuncuları
Raci Şaşmaz / Necati Şaşmaz
Özgü Namal Elif Eylül
Selçuk Yöntem Aslan Akbey
Oktay Kaynarca Süleyman Çakır
Gürkan Uygun Memati Baş
Nihat Nikerel Seyfo Dayı
Kenan Çoban Abdülhey Çoban
Erhan Ufak Güllü Erhan
İpek Tenolcay Nesrin Çakır
Seray Sever Derya Çakır
Müge Ulusoy Meral Yılmaz
Hande Kazanova Canan Çavan
Begüm Kütük Yaşaroğlu Safiye Karahanl
Güven Hokna Nergiz Karahanlı
Altan Akışık Doğu Eşrefoğlu
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