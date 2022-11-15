Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeni bölüm hangi kanalda? Kurtlar Vadisi hangi kanalda? soruları Necati Şaşmaz'dan gelen açıklamanın ardından Vadi severler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Son günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları ile gündeme gelen Necati Şaşmaz açıklamasında Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara geleceği sinyalini verdi. Şaşmaz 'Nasipse olacak' dedi. Kurtlar Vadisi ile Polat Alemdar yeniden ekranlara dönmesi reyting savaşlarının daha da kızışması anlamına geliyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı haberleri gelen Necati Şaşmaz haberleri yalanladı. Küçük bir damar açılması opersyonu geçirdiğinden bahseden Şaşmaz yoğun bakımda yatmadığını açıkladı. Necati Şaşmaz'dan gelen diğer açıklamalar ise Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandırdı.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Geçriğimi günlerde 50. yaş gününü kutlayan Necati Şaşmaz TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunduğu 'Mazhar Alanson ile' programında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Şaşmaz herkes tarafından sevilen Polat Alemdar'ın yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi. Kurtlar Vadisi tutkunlarını sevindiren açıklamada "hazırlık içindeyim" dedi. Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağına dair ise net bir açıklama gelmedi. Şaşmaz "Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

Kurtlar Vadisi yeni bölüm hangi kanalda?

20 yılını Kurtalar Vadisi'ne veren Necati Şaşmaz bu yapımdan başka projelerde rol almadı. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar olarak tanınan Necati Şaşmaz "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi. Dizinin hangi kanalda ne zaman başlayacağına dair ise net bilgiler önümüzdeki aylarda belli olacak.

Kurtlar Vadisi ana oyuncuları

Raci Şaşmaz / Necati Şaşmaz

Özgü Namal Elif Eylül

Selçuk Yöntem Aslan Akbey

Oktay Kaynarca Süleyman Çakır

Gürkan Uygun Memati Baş

Nihat Nikerel Seyfo Dayı

Kenan Çoban Abdülhey Çoban

Erhan Ufak Güllü Erhan

İpek Tenolcay Nesrin Çakır

Seray Sever Derya Çakır

Müge Ulusoy Meral Yılmaz

Hande Kazanova Canan Çavan

Begüm Kütük Yaşaroğlu Safiye Karahanl

Güven Hokna Nergiz Karahanlı

Altan Akışık Doğu Eşrefoğlu