Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Kurtlar Vadisi tekrar mı çekilecek? Hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Polat Alemdar rolü ile tanınan Necati Şaşmaz'dan Kurtlar Vadisi tutkunlarını sevindiren açıklama geldi. Şaşmaz açıklamasında Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara geleceğini duyurdu. Projenin yakın zamanda hayata geçeceğini açıklayan Şaşmaz açıklamasında 'Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.' dedi. Peki Kurtlar Vadisi hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Türk televizyon dünyasının efsane dizilerinden olan Kuırtlar Vadisi'nin eski bölümleri halen milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Dizide Polat Alemdar rolü ile başrol oynayan Necati Şaşmaz'dan Vadi tutkunlarını sevindiren bir açıklama geldi. Necati Şaşmaz 20 yılını Kurtlar Vadisi setinde geçirdiğini hatırlattı ve yeni proje için sinyal verdi. Vadi severler ise Şaşmaz'ın açıklamalarından sonra Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Kurtlar Vadisi tekrar mı çekilecek? Hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? sorularını sıkça sormaya başladı.

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak?

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'ne ömrünün 20 senesini adadığını açıkladı. Şaşmaz herkesin göünlünde taht kuran Polat Alemdar'ın yeniden döneceğini de açıkladı. Geçtiğimiz günlerde TRT Müzik'te yayınlanan ve Mazhar Alanson'un sunduğu Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı müjdesini verdi.

Kurtlar Vadisi tekrar mı çekilecek?

Necati Şaşmaz uzun yıllardır beklenen Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara geleceği haberi ile Vadi severleri heyecanlandırdı. Yakın zamanda çalışmalara başlanacağını açıklayan Şaşmaz "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Bu haber dizi severleri heyecanlandırmak için yetti.

Hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağını açıklarken "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri henüz proje aşamasında. Proje netlik kazandığı zaman dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da belli olacak.

Kurtlar Vadisi ne zaman başladı ne zaman bitti?

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de başlayan Kurtlar Vadisi dizisi 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yapmıştır. Bu dizinin ardından Kurtlar Vadisi Terör dizisi yayınlandı ve Kurtlar Vadisi Pusu 2007-2016 yılları arasında ekranlara geldi.

Kurtlar Vadisi konusu

Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık millî gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.