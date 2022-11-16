Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindiren açıklama yıllarca Polat Alemdar rolünü canlandıran oyuncu Necati Şaşmaz'dan geldi. Şaşmaz katıldığı bir programda Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinin yakında ekranlara geleceği müjdesini verdi. Heyecan uyandıran açıklamaların ardından Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak? soruları 'Vadi' tutkunları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte Kurtlar Vadisi yeni bölümleri ile ilgili gelişmeler...

Show TV ekranlarında izleyici ile 2003 yılında buluşan Kurtlar Vadisi aradan geçen 20 yılra rağmen halen Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer almaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi karakterleri ve replikleri sosyal medayada halen gündem oluyor. Tükenmek bilmeyen Kurtlar Vadisi popülaritesi yapımcılara yeni projenin hayata geçirilmesi için baskı oluşturuyordu. Nihayet beklenen açıklama geldi. Peki Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanacak?

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Necati Şaşmaz'dan yeni proje için sinyal geldi. Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara geleceğini açıklayan Şaşmaz dizinin yeni bölümleri için "Nasipse olacak" dedi. Dizinin yeni bölümlerinin hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman başlayacağı ise vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Kurtlar Vadisi'nin yayınlanacağı kanalın önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Necati Şaşmaz gündeme bomna gibi düşen açıklamasını TRT Müzik'te yayınlanan ve Mazhar Alanson'un sunduğu Mazhar Alanson ile' programında yaptı. Programda dizi ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Şaşmaz'ın verdiği açıklama dizi severleri sevindirdi. Şamşaz açıklamasında "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

Kurtlar Vadisi tekrar mı başlayacak?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekileceği sinyalini verdi. Şaşmaz "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

Polat Alemdar olacak mı?

Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinde Polat Alemdar'ın yeniden görevde olacağı tahmin ediliyor. Polat Alemdar bu kez yeni ekip ile Kurtlar Vadisi'ne olacak.

Kurtlar Vadisi ne zaman başladı ne zaman bitti?

Kurtlar Vadisi dizi serileri ilk olarak 2003 yılında ekranlara geldi ve dizi 2016 yılına kadar devam etti. Kurtlar Vaidsi ilk olarak 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayınlandı. Kurtlar Vadisi dizisi 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle Show TV'de final yaptıç Bu dizinin ardından Kurtlar Vadisi Terör dizisi yayınlandı ve Kurtlar Vadisi Pusu 2007-2016 yılları arasında ekranlara geldi. Kurtlar Vadisi çeşitli kanallarda yayınlandı.