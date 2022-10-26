Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları | Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek mi?

Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları ve konusuyla dikkat çekmeyi başardı. Tesettüre karşı söylenen sivri sözleri ele alan ve gerçek hayattan uyarlanan dizi, cuma akşamları Show TV'de yayınlanacak. Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek mi? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti konusu ne? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları ve konusuyla dikkat çekmeyi başardı. Tesettüre karşı söylenen sivri sözleri ele alan ve gerçek hayattan uyarlanan dizi, cuma akşamları Show TV'de yayınlanacak. Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek mi? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti konusu ne?

Gold filminin yapımını, Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi;

Kıvılcım eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olduklarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in ailesi muhafazakardır. Kıvılcım, kızının bu aileyle yapamayacağını düşünür.

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.

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