Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi konusu ne? Çöp Adam senaristi ve yönetmeni

Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi konusu ne? Yine ve yeniden Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden esinlenerek senaryoya aktarılan bir dizinin tanıtımı yapıldı. Çöp Adam ismi ile yayınlanan tanıtımın başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu yer alıyor. Dizi, fragmanlarıyla çok dikkat çekti. İşte merak edilen detaylar, Çöp Adam senaristi ve yönetmeni...