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Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi konusu ne? Çöp Adam senaristi ve yönetmeni

Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi konusu ne? Yine ve yeniden Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden esinlenerek senaryoya aktarılan bir dizinin tanıtımı yapıldı. Çöp Adam ismi ile yayınlanan tanıtımın başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu yer alıyor. Dizi, fragmanlarıyla çok dikkat çekti. İşte merak edilen detaylar, Çöp Adam senaristi ve yönetmeni...

4 Gün Önce
2022-10-23 16:42:09
Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi konusu ne? Çöp Adam senaristi ve yönetmeni

Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam dizisi konusu ne? Yine ve yeniden Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden esinlenerek senaryoya aktarılan bir dizinin tanıtımı yapıldı. Çöp Adam ismi ile yayınlanan tanıtımın başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu yer alıyor. Dizi, fragmanlarıyla çok dikkat çekti. İşte merak edilen detaylar, Çöp Adam senaristi ve yönetmeni...

Çöp Adam oyuncuları kimler?

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan,
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

Çöp Adam dizisi konusu ne?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin henüz konusu yayımlanmadı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek senaryoya geçirilen dizinin tanıtımı yayınlandı.

Konusu açıklandığında detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Çöp Adam senaryosunu kim yazıyor?

Dikkat çeken yapım Çöp Adam'ı senaryosu Melek Gençoğlu, Su Ersöz tarafından yazılıyor. Dizinin hikayesi ise Gülseren Budayıcıoğlu'na ait.

Çöp Adam yönetmeni kim?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın.

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