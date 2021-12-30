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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ne? Eren Bülbül Kesişme oyuncuları

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ne? Eren Bülbül Kesişme oyuncuları

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ne? Eren Bülbül'ün hayatını konu alan 'Kesişme' oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki ama Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi oyuncuları, yönetmeni ve senaristleri kimler? İşte detaylar...

47 Dakika Önce
2021-12-30 14:13:54
Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ne? Eren Bülbül Kesişme oyuncuları

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ne? Eren Bülbül'ün hayatını konu alan "Kesişme" oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki ama Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi oyuncuları, yönetmeni ve senaristleri kimler? İşte detaylar...

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi konusu ne?

Trabzon Maçka'da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmi yılbaşında vizyona girecek.

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren Ne Zaman Vizyona Girecek?

Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül'ün doğum gününde vizyona girecekti fakat tarihi değiştirildi ve tüm Türkiye'de 350 sinemada, yurtdışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda 1 Ocak'ta vizyona girecek.

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmi oyuncuları

Özer Feyzioğlu'nun yönetmenliğinde çekilen filmin senaristliğini; Mert Dikmen, Alper Uyar, Özer Feyzioğlu üstlendi. Oyuncu kadrosu;

- İsmail Hacıoğlu

- Rahman Başel

- Alayça Öztürk

- Emir Çiçek

- Mutlunur Lafçı

- Altay Yıldız

- Ahmet Eren Taşdelen

31 Aralık Vizyona Girecek Filmler İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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