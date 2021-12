Keanu Reeves yeni Matrix filminden ne kadar kazandı?

Sinema tarihinin kült yapımı olan Matrix serisinin son filmi Resurrections cuma günü vizyona girdi. Neo karakteriyle tanıdığımız serinin başrol oyuncusu olan Keanu Reeves’in, Resurrections filminden kazandığı para gündem konusu haline geldi. Peki, Keanu Reeves yeni Matrix filminden kaç para kazandı?

Matrix film serisinin yeni filmi olan Resurrections, 18 yıl sonra seyircisiyle buluştu. Cuma günü vizyona giren 'The Matrix Resurrections', HBO Max platformunda da yayınlanmaya başladı. Filmin yayınlanmasıyla birçok konu tartışılmaya başladı. Bunlardan birisi de Keanu Reeves'in yeni filmden aldığı ücret oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Keanu Reeves The Matrix Resurrections filminden ne kadar kazandı?

Matrix filminin ilk serisi 1999 yılında vizyona girmişti. Keanu Reeves, ön ödeme olarak 10 milyon dolar almıştı. Ancak filmin yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamladığı biliniyor. Reeves'in serinin ikinci ve üçüncü filmlerinden ne kadar aldığı tam bilinmese de Celebrity Net Worth adlı site, 57 yaşındaki yıldızın bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı. Matrix 4 filminden ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da yapımın hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor.

Sosyal medyada Matrix filminin 4. Serisine ne yorumlar yapıldı?

Umut Güney: The Matrix Resurrections, tempo, kurgu, hikaye problemlerle dolu. Dövüş sahneleri 1999 yapımı ilk filmin dahi gerisinde. Tam bir mirasyedi. Yazık olmuş.

Ekrem Buğra Büte: Matrix Resurrections işi en başa, "What is the Matrix?" sorusuna götürüyor. Matrix'in alametifarikası biraz da kafa karıştırmak, seyircinin isteklerini boşa çıkarmaktı başından beri. Lana Wachowski'nin yirmi küsür yıl sonra bunu tekrar yapabilmesi inanılmaz heyecan verici. İlk filmin sonunda dünyayı kurtarma mesajı vererek göğe yükselen Neo, sonraki filmlerde üzerindeki arkaik kurtarıcı mitini açık eden bir araca dönüşmüştü. Wachowski şimdi de Neo'nun mitin parçası haline gelen kurtarıcı imajını o eski dünyayı işlevsizleştirmek için kullanıyor.

Ertuğbek Doğan:"The Matrix Resurrections" Beklediğimi bulamadım ama yine de bir kez daha Matrix'de olmak güzeldi.

Mezardaki Akrep:The Matrix Resurrections'ı çok haksızca kötülemişsiniz. Aynı haksızlık Reloaded'a da yapıldı. Bu film de serinin ne en iyisi ne en kötüsü. Benim sıralamam The Matrix=The Matrix Reloaded > The Matrix Resurrections > The Matrix Revolutions

Yaşam Kaya : The Matrix Resurrections (4) ilk 3 serinin yarattığı heyecanı içine alarak 2021 yılının ruhuna uygun bir akışla sinema seyircisine sunulmuş. Filmde sürekli şaşırarak ilerlerken ortaya çıkan hikaye etkileyici oluyor. Ayrıca Morpheus karakteri oynayan oyuncu berbat! Puanım (10 / 7)

Cihan Bilgi: Matrix 4'de Matrix'in bütün detaylarına kadar inmek istemişler ama yine konunun gerçekliği ve senaryo kurgusu havada kalıyor yine de biraz zorlama bir film olmuş The Matrix 4 eğlencele mi eğlenceli

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.