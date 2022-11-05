Kasaba Doktoru 23. bölüm izle | TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izle

Kasaba Doktoru 23. bölüm izle | Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümüilgiyle takip edildi. Peki ama Kasaba Doktoru dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izleme ekranı ve detaylar...

Kasaba Doktoru 23. bölüm izle | Sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümüilgiyle takip edildi. Peki ama Kasaba Doktoru dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izleme ekranı ve detaylar...

Kasaba Doktoru 23. bölümde neler oldu?

Hakan'ın hayatı babası Şeref'in gelişiyle altüst olur. Üstelik Şeref acil ameliyat edilmesi gereken nadir bir hastalığa sahiptir. Geçmişte yaşananlardan dolayı babasını affetmeyen Hakan ameliyatı yapmayı reddetmektedir.

Kasaba Doktoru 23. bölüm izle

Kasaba Doktoru dizisinin 23. bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...