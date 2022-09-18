Kasaba Doktoru 16.bölüm izle TRT'de | Kasaba Doktoru son bölüm tek parça (16.bölüm) izle

Kasaba Doktoru 16.bölüm izle TRT'de | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde izleyiciler göz yaşlarına hakim olamadı. Peki son bölümde neler oldu? Kasaba Doktoru son bölüm tek parça (16.bölüm) izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde izleyiciler göz yaşlarına hakim olamadı. Peki son bölümde neler oldu? Kasaba Doktoru son bölüm tek parça (16.bölüm) izle!

Kasaba Doktoru 16.bölüm izle TRT'de

Kasaba Doktoru dizisinin 16.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kasaba Doktoru 16.bölüm izleyici yorumları

- Ülkemizde böyle güzel doktorların daha çok olmasını diliyorum

- Ömer resmen rolü yaşıyor helal.

- Ömer'e acımıyorum ilk fırsatta yola çıktıkları insanları hep satıyor bu ilk de değil yer bulunca direk atlıyor.