Kasaba Doktoru 14. bölüm izle | Kasaba Doktoru yeni sezon full izle tek parça

Kasaba Doktoru 14. bölüm izle | Sevilen dizi Kasaba Doktoru, yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Kısa sürede çok izlenen dizinin yeni sezonu sevildi. Peki ama neler yaşandı? İşte Kasaba Doktoru yeni sezon full izle tek parça!

Sevilen dizi Kasaba Doktoru, yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Kısa sürede çok izlenen dizinin yeni sezonu sevildi. Peki ama neler yaşandı? İşte Kasaba Doktoru yeni sezon full izle tek parça!

Kasaba Doktoru 14. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin 14. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kasaba Doktoru yeni sezon konusu

Başarılı geçen ameliyatın ardından başta Hakan Hoca olmak üzere tüm ekip mutludur fakat bu durum uzun sürmez. Erol bir türlü uyanmaz ve komada olduğu haberi yayılınca Yalçın krizi fırsata çevirerek Uluçınar Hastanesi'ni kapatır. Tüm ekip farklı yerlere savrulurken Leyla'ya bir darbe de geçmişinden gelir: Leyla bu duruma Ömer'in desteği ile göğüs gerebilecek midir?

Mine ise Hakan'la olan tüm bağlarını koparmak için bir adım atar. Hakan, hastası Erol'a sahip çıkmak için Gümüşok'a gider ve Yalçın onu ekibi ile tehdit eder. Hakan kendisini feda ederek ortalıktan kaybolur ancak bu kez pes etmeye niyeti yoktur. Erol'un durumunda bir terslik olduğunu anlayınca o sırada Gümüşok'ta çalışan Leyla, Ömer ve Berk'in yardımları ile Gümüşok'a sızmayı başarır. Hakan Hoca oynadığı bu tehlikeli oyunda başarılı olabilecek midir?