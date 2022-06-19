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Kasaba Doktoru 11. bölüm full izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça izle

Kasaba Doktoru 11. bölüm full izle | Sezon finali yapan dizilerin arasında Kasaba Doktoru yeni bölüm yayınladı. Dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki ama Kasaba Doktoru ne zaman sezon finali yapacak? Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça izle ...

2 Saat Önce
2022-06-19 21:51:04
Kasaba Doktoru 11. bölüm full izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça izle

Sezon finali yapan dizilerin arasında Kasaba Doktoru yeni bölüm yayınladı. Dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor. Peki ama Kasaba Doktoru ne zaman sezon finali yapacak? Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça izle ...

Kasaba Doktoru 11. bölüm full izle

Kasaba Doktoru dizisisnin 11. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Hakan ve ekibi, Erol'un ameliyatı ile ilgili çalışmalara devam ederken acilde yaşanan Mers paniği tüm planları alt üst eder. Hakan ve Leyla dışarıda kalırken, Mine ve Ömer karantinaya girmek zorunda kalır. Leyla, Erol'un ameliyatında asistan olma şansını riske atarak Ömer'i tedavi etmek için acile girer. Bu sırada Yalçın ve ekibi de boş durmamaktadır. Yalçın, Erol dahil olmak üzere herkesi büyük bir sıkıntıya sokacak planını devreye sokar.

Kasaba Doktoru sezon finali ne zaman?

Kasaba Doktoru dizisinin 13. bölümde sezon finali yapması bekleniyor.

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