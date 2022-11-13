Kardeşlerim 67. bölüm izle | ATV Kardeşlerim yeni bölümde neler oldu?

Kardeşlerim 67. bölüm izle | Ataman Koleji'nde yine birleşme zamanı! Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde yeni olaylar gün yüzüne çıkıyor. ATV Kardeşlerim yeni bölümde neler oldu? İşte detaylar ve Kardeşlerim 67. bölüm izleme ekranı.

Kardeşlerim 67. bölüm izle | Ataman Koleji'nde yine birleşme zamanı! Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde yeni olaylar gün yüzüne çıkıyor. ATV Kardeşlerim yeni bölümde neler oldu? İşte detaylar ve Kardeşlerim 67. bölüm izleme ekranı.

Kardeşlerim 67. bölüm özeti

Emel yetimhanede kalma konusunda ısrar ederken kulüpte zehirlenenler hastaneye kaldırılır. Ahmet'in sabrını Akif yüzünden kulüpte yaşananlar sıkar. Sürpriz bir misafir Ataman Koleji'nde tüm çocukları yeni bir proje ödevi için birleştirir. Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.

Kardeşlerim 67. bölüm izle

Kardeşlerim dizisinin 67. bölümü olan yeni bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Ataman koleji gerçek mi?

Kardeşlerim dizisinin okul sahnelerinde "Ataman Koleji" adı kullanılıyor. Okulun gerçekteki adı İstanbul Doğa Okulları Kemerburgaz Bilim Okulu. Dolayısıyla Ataman Koleji gerçek bir kolej değildir.