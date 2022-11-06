Kardeşlerim 66. bölüm izle | ATV Kardeşlerim dizisi son bölümde neler oldu?

Kardeşlerim 66. bölüm izle | ATV ekranlarının en sevilen dizisi Kaardeşlerim'in yeni sezonu da ilgiyle takip ediliyor. Dizinin son bölümünde yaşananlar yüzleri güldürdü. Peki ATV Kardeşlerim dizisi son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Kardeşlerim 66. bölüm izle | ATV ekranlarının en sevilen dizisi Kaardeşlerim'in yeni sezonu da ilgiyle takip ediliyor. Dizinin son bölümünde yaşananlar yüzleri güldürdü. Peki ATV Kardeşlerim dizisi son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisi son bölümde neler oldu?

Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırır. Bu esnada Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girerler. Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yapar. Aynı zamanda Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olur. Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda kalmıştır.

Kardeşlerim 66.bölüm izle

Kardeşlerim dizisinin son bölmünü tek parça halinde izlemek için linke tıklayınız. KARDEŞLERİM 66. BÖLÜM LİNKİ...

Kardeşlerim hakkında

NG Medya imzalı Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci yaparken senaryosunu Gül Abus Semerci yazıyor. .