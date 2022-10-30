Kardeşlerim 65. bölüm izle tek parça full HD ATV | Kardeşlerim dizisinin son bölümünde neler oldu?

Kardeşlerim 65. bölüm izle tek parça full HD ATV | İkinci sezonuna başlayan Kardeşlerim dizisinin 65.bölümü yürekleri burktu. Dizi, herkesi ağlattı. Peki Kardeşlerim dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Kardeşlerim 65. bölüm izle tek parça full HD ATV | İkinci sezonuna başlayan Kardeşlerim dizisinin 65.bölümü yürekleri burktu. Dizi, herkesi ağlattı. Peki Kardeşlerim dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Kardeşlerim 65. bölüm izle

ATV ekranlarında ikinci sezonuna full reyting devam eden Kardeşlerim dizisinin 65. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kardeşlerim 65. bölüm özeti

Asiye'nin çaresizce aldığı karar, Ömer'i şoke ederken; Şengül ve Gönül arasındaki ipler iyice gerilir. Akif para kazanmak için bu sefer farklı bir yola başvururken, Ataman Koleji'nde bir proje ödevi için grup olan çocukların arasındaki gerginlik daha da büyür.

Kardeşlerim 66. bölüm detayı!

Kardeşlerim dizisinin 66. bölüm fragmanında Emel olmasaydı ikimiz de gidebilirdik sözleri damga vurdu. Dizinin fragmanını kardeşlerim resmi YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.