Kardeşlerim 62. bölüm izle - Kardeşlerim son bölüm tek parça izle

Kardeşlerim 62. bölüm izle - kardeşlerim dizisinin yeni bölümü her cumartesi akşamı yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde Ömer'e sinirlenen sarp, yanlış adımlar atar. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Kardeşlerim 62. bölüm izle - kardeşlerim dizisinin yeni bölümü her cumartesi akşamı yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde Ömer'e sinirlenen sarp, yanlış adımlar atar. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Kardeşlerim 62. bölüm izle

Kardeşlerim dizisinin 62.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kardeşlerim son bölüm konusu

Ahmet Yılmaz'ın kendi babası olmadığına inanan Ömer, büyük bir sevinç yaşarken, Asiye de öğrendiği acı gerçekle ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır.

Emel öldü mü?

Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Emel kaza geçirdi. Araba çarpan Emel'in ölüp ölmediği diğer bölümde ortaya çıkacak.