Kardeşlerim 61. bölüm izle full ATV - Kardeşlerim 61. bölüm konusu ne?

Kardeşlerim 61. bölüm izle full ATV - Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki Kardeşlerim 61. bölüm konusu ne? Bu haftaki bölümün konusu 'Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz…' olarak verildi. İşte dizinin özeti ve 61. bölüm linki.

Kardeşlerim 61. bölüm izle full ATV - Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki Kardeşlerim 61. bölüm konusu ne? Bu haftaki bölümün konusu "Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz…" olarak verildi. İşte dizinin özeti ve 61. bölüm linki.

Kardeşlerim 61. bölüm izle full ATV

ATV ekranlarında her cumartesi izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü olan 61. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kardeşlerim yeni bölüm konusu

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir. Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler. Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur. Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.