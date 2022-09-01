Kara Tahta final bölümünü izle | Youtube Kara Tahta 20.bölüm izle (final bölümü)

Kara Tahta final bölümünü izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinin son bölümü olan final bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri bu duruma bir hayli üzüldü. Peki son bölümde neler oldu, dizi mutlu son ile mi bitti? Soruların yanıtları için Youtube Kara Tahta 20.bölüm izle (final bölümü)!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinin son bölümü olan final bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri bu duruma bir hayli üzüldü. Peki son bölümde neler oldu, dizi mutlu son ile mi bitti? Soruların yanıtları için Youtube Kara Tahta 20.bölüm izle (final bölümü)!

Kara Tahta final bölümünü izle

TRT 1 ekranlarına veda eden Kara Tahta dizisinin final bölümü olan 20.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kara Tahta 20.bölümde neler oldu?

Atlas, Bekir'i kendi elleriyle adalete teslim eder. Bekir son ana kadar tüm şansını kullanır ama artık nafiledir. Bekir yolun sonuna geldiğinde karşısında kardeşi Kartal da vardır.

İzleyici yorumları

Kara Tahta dizisinin izleyicisi, dizinin bitmesine bir hayli üzüldü. Fakat her dizide yapılan final gibi, bu bölümde de akıllarda soru işareti kaldı.

- Aylinin gözlerinin açıldığı anı ve o anki tepkisini görmek isterdim.

- Oyuncuları ve senaryosu ile muhteşem bi diziydi. Biraz daha uzun soluklu olsaydı çok daha güzel olurdu. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık…

- Diziyi 15 20 dk uzatıp aylinin gözlerinin açıldığı an abisini annesini gördüğü sahneyi yapmak çokmu zordu.

- Hayatımda izledigim ilk dizi ve bitti… Tebrik ediyorum tüm herkesi… Başarılarınızın devamını dilerim..

Siz Kara Tahta dizisinin son bölümü için ne düşünüyorsunuz?