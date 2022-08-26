Kara Tahta 19. bölüm tek parça izle | Kara Tahta yeni bölüm (19.bölüm) full izle youtube tek parça

Kara Tahta 19. bölüm tek parça izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinin final günü beklenirken dizinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki dizide neler oldu? Kara Tahta yeni bölüm youtubeda full izle tek parça!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinin final günü beklenirken dizinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki dizide neler oldu? Kara Tahta yeni bölüm youtubeda full izle tek parça!

Kara Tahta 19. bölüm tek parça izle

Kara Tahta dizisinin 19.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

İzleyici yorumları

- 20. bölümün final olması çok üzücü!

- Final olmasına çok üzüldüm çok neden böyle dizileri bitiriyorsunuz.

- Akşam arabayla yola çıkıyorlar sabah gölde oluyorlar. Akşam koşmaya başlayıp koşa koşa sabah göle varıyorlar. Polis siren sesi var kendi yok. İnsan biraz tutarlı yazar... İzleyen bizler keriziz ya... Çoktan finali hak etti...

- Final olucak diye guzel bolum yaptınız yoksa yine her bolum Bekir uzerınden bitiyor. Bır dizi her bolum mu kotu biter ya!

Siz Kara Tahta dizisi için ne düşünüyorsunuz?