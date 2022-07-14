Kara Tahta 9. bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle

Kara Tahta 9. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefesler tutulu. Youtube üzerinden de yayınlanan dizinin linki araştırılıyor. Youtube Kara Tahta yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefesler tutulu. Youtube üzerinden de yayınlanan dizinin linki araştırılıyor. Youtube Kara Tahta yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle...

Kara Tahta 9. bölüm izle

Kara Tahta dizisinin 9. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ..

Atlas, Bekir'in İskender'i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir'in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak'ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar.