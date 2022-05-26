Kara Tahta 7. bölüm izle Youtube | Kara Tahta yeni bölüm izle full | Kara Tahta son bölüm tek parça izle

Kara Tahta 7. bölüm izle Youtube | Sevilen TRT 1 yapımı Kara Tahta 7. bölümüyle çarşamba akşamı yayınlandı. Merakla beklenen son bölüm detaylarını sizler için derledik. Kara Tahta yeni bölüm son bölüm tek parça izle full ...

Sevilen TRT 1 yapımı Kara Tahta 7. bölümüyle çarşamba akşamı yayınlandı. Merakla beklenen son bölüm detaylarını sizler için derledik. Kara Tahta yeni bölüm son bölüm tek parça izle full ...

Kara Tahta 7. bölüm izle youtube

Kara Tahta dizisinin 7.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer.

Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar. En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur.

Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur.