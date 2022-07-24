Kara Tahta 14.bölüm full izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (14.bölüm) tek parça izle

Kara Tahta 14.bölüm full izle | Sevilen TRT 1 dizisi Kara Tahta'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin setinde koronavirüs paniği yaşanmıştı. Peki dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kara Tahta final mi olacak? Youtube Kara Tahta yeni bölüm (14.bölüm) tek parça izle...

Sevilen TRT 1 dizisi Kara Tahta'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin setinde koronavirüs paniği yaşanmıştı. Peki dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kara Tahta final mi olacak? Youtube Kara Tahta yeni bölüm (14.bölüm) tek parça izle...

Kara Tahta 14.bölüm full izle

Kara Tahta dizisinin yeni bölümü olan 14.bölümünü youtubeda izlemek için TIKLAYINIZ...

Irmak, saklamak zorunda kaldığı sırrın ağırlığı altında ezilir. Atlas ise her koşulda onun yanında olmaktan bir olsun vazgeçmez. Irmak, sevdiği adam ve kardeşi arasında bir seçim yapmak zorundadır. İçine düştüğü bu durum Atlas'ın gözünden kaçmaz. Bu yüzden de Irmak'ı gözünün önünde ayırmak istemez. Irmak artık Kuyubaşı Lisesi kantinindedir…

Kara Tahta yeni bölümü (15.bölüm) ne zaman yayınlanacak?

Dizinin setinde koronavirüs paniği yaşanıyor. Başrollerin ikisinin de koronavirüse yakalanmasının ardından dizi setine ara verildiği aktarıldı. Detaylar bekleniyor...

Kara Tahta final mi yapıyor?

Kara Tahta dizisinin final yapacağı konuşulsa da, tüm yaz dahil olmak üzere, dizinin devam edeceği biliniyor.