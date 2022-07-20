Furkan Andıç'ın sağlık durumu | Furkan Andıç koronavirüse mi yakalandı?

Furkan Andıç'ın sağlık durumu | Şimdilerde Kara Tahta dizisinin başrolünde yer alan Furkan Andıç'ın sağlık durumu merak ediliyor. Oyuncunun koronavirüse yakalandığı haberleri gündeme geldi. Peki Furkan Andıç koronavirüse mi yakalandı? İşte merak edilen Kara Tahta oyuncuları koronavirüs haberi...

Şimdilerde Kara Tahta dizisinin başrolünde yer alan Furkan Andıç'ın sağlık durumu merak ediliyor. Oyuncunun koronavirüse yakalandığı haberleri gündeme geldi. Peki Furkan Andıç koronavirüse mi yakalandı? İşte merak edilen Kara Tahta oyuncuları koronavirüs haberi...

Furkan Andıç'ın sağlık durumu

Edirne'de çekilen Kara Tahta dizisinin setinde koronavirüs vakalarına rastlandı. TRT1 ekranlarının sevilen yapımında iki başrol oyuncusunun da koronavirüs testi pozitif çıktı.

İlk olarak Miray Daner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Ardından yine başrol oyuncusu olan Furkan Andıç'ın testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Furkan Andıç koronavirüse mi yakalandı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaşanan bu gelişme sonrası dizi çekimlerine ara verildi. Furkan Andıç'ın test sonucu pozitif çıktı. Öte yandan son gelen haber ise Miray Daner'in test sonucunun negatife döndüğü yönünde. .