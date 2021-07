Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Vizyona girdiği tarihten beri milyonlarca insan tarafından heyecanla izlenen Kaptan Amerika film serisinin ikinci filmi olan Kaptan Amerika: Kış Askeri birçok kişi tarafından internette sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor. Peki Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi yayınlandı mı? Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi oyuncuları kimlerdir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin devam filmi çekildi mi?

Marvel çizgi romanlarından uyarlanan ve İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin devamı niteliğinde çekilen Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlendi. Oyuncu kadrosu, senaryosu ve görsel efektleri ile izleyicileri büyüleyen film, sosyal medya da adından çokça söz ettirdi. İşte tüm detayları ile Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi…

Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi yayınlandı mı?

Kaptan Amerika: Kış Askeri, aynı adlı yayımlanan çizgi romanın Marvel stüdyoları tarafından beyaz perdeye uyarlanan, Kaptan Amerika film serisinin devam filmi olarak 2014 yılında çekilmiştir. 2011 yapımı İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin devamı niteliğinde olan film ve Marvel Sinematik Evrenindeki (MCU) dokuzuncu film olma özelliğini göstermektedir. Filmin senaryosu, Christopher Markus ve Stephen McFeely'nin başında bulunduğu yazar grubu tarafından yazılmıştır. Yönetmen koltuğunda ise Anthony ve Joe Russo vardır. Oyuncu kadrosu da bir hayli geniş olan filmin oyuncu kadrosu şöyledir;

Chris Evans- Steve Rogers/Kaptan Amerika

Scarlett Johansson- Natasha Romanoff/Black Wildow

Samuel L. Jackson- Nick Fury

Anthony Mackie- Sam Wilson/Falcon

Cobie Smulders- Maria Hill

Frank Grillo- Brock Rumlow

Emily VanCamp- Sharon Carter- Ajan 13

Hayley Atwell- Peggy Carter

Robert Redford- Ajan Alexander Pierce

Markus ve McFeely, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmimin Temmuz 2011'de vizyona girmesiyle devam filmi yazmaya başlamıştır. Senaryo, Ed Brubaker tarafından yazılan çizgi romanlardaki Kış Askeri'nin (Winter Soldier) anlatıldığı kısımlar ve Three Days of the Condor gibi 1970'lerde yayınlanan komplo kurgularından alınarak yazılmıştır.

Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu

Kaptan Amerika: Kış Askeri bir devam filmi niteliğinde olup, Marvel sinematik evreninin dokuzuncu filmi olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanımız Kaptan Amerika ya da diğer adıyla Steve Rogers, Nick Fury ve gizli faaliyetler yürüten SHIELD örgütüyle işbirliği yaparak, modern dünyadaki gelişmeleri takip etmektedir. Kaptan Amerika film serisinin devamı olarak çekilen Kış Askeri'nin konusu Sovyet Rusya'ya dayanmaktadır. Filmin konusu, Sovyet Rusya döneminde özel olarak yetiştirilip Kış Askeri adı verilen ve önüne gelen herkesi öldüren bir gizemli suikastçinin etrafında şekillenmektedir. Kaptan Amerika ise bu gizemli suikastçiye karşı Falcon ve Kara Dul (Black Wildow) ile birlikte bir ittifak kurmuştur. Kurulan ittifakın amacı, bu gizemli ölüm makinesi yabancıya karşı mücadele verip, insanlığı kurtarmaktır.

Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin başarıları

13 Mart 2014'te Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin Los Angeles'ta galası yapıldı ve Marvel Sinematik Evrenin ikinci aşamasının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Nisan'da piyasaya sürüldü. Film, dünya çapında 714 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek ticari bir başarı elde etti ve bu ticari başarı Kaptan Amerika: Kış Askeri filmini 2014'ün yedinci en yüksek hasılat yapan filmi yaptı. Aynı zamanda film, En İyi Görsel Efekt dalında Akademi Ödülüne aday gösterildi. Bunun yanı sıra, Kaptan Amerika: Kış Askeri filmden sonra, Joe Russos'un yönettiği Kaptan Amerika: İç Savaş adlı bir devam filmi 2016'da piyasaya sürüldü.

