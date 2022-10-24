Kal filmi konusu ve oyuncuları | Netflix Kal ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Ceyda Düvenci gibi isimlerin yer aldığı Kal, romantik film kategorisinde yayınlandı. 1 buçuk saatlik filmin fragmanları, yurt içi ve yurt dışında çok izlendi. Peki ama Kal filmi konusu ne? Netflix Kal ne zaman yayınlanacak?