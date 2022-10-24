Kal filmi konusu ve oyuncuları | Netflix Kal ne zaman yayınlanacak?
Başrollerinde Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Ceyda Düvenci gibi isimlerin yer aldığı Kal, romantik film kategorisinde yayınlandı. 1 buçuk saatlik filmin fragmanları, yurt içi ve yurt dışında çok izlendi. Peki ama Kal filmi konusu ne? Netflix Kal ne zaman yayınlanacak?
2022-10-24 11:37:00
Kal filmi konusu
Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. Aşk ve ayrılık hakkında “biraz garip” bir hikâye.
Kal filmi oyuncu kadrosu
Netflix için çekimleri yapılan Kal filmi oyuncu kadrosu, usta oyunculardan oluşuyor.
- Burak Deniz
- Dilan Çiçek Deniz
- Ceyda Düvenci
- Berrak Tüzünataç
- Şükran Ovalı
- Ersin Arıcı
- Dolunay Soysert
Netflix Kal ne zaman yayınlanacak?
"İlişkiler" başlığıyla verilen ve karmaşık ilişkileri konu alan Kal filmi, 11 Kasım'da sadece Netflix'te yayınlanacak.
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