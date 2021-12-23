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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kaderimin Oyunu 4. bölüm 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kaderimin Oyunu 4. bölüm 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kaderimin Oyunu 4. bölüm 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümleri için iki fragman yayınlandı. Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 1. fragmanı ve Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. fragmanı işte detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-23 12:24:02
Kaderimin Oyunu 4. bölüm 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kaderimin Oyunu 4. bölüm 2. fragman yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümleri için iki fragman yayınlandı. Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 1. fragmanı ve Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. fragmanı işte detaylar...

Kaderimin Oyunu 4. Bölüm Fragmanları Yayınlandı!

Yeni bölüm için nefesler tutuldu ve merakla bekleniyor. Dördüncü bölüm için iki fragman yayınlandı ve aşağıdaki dilediğiniz fragmanı izlemeniz için linkler yer alıyor. Dizinin yeni bölümü Cuma akşamı yayınlanacak.

Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 1. Fragman İçin Tıklayın...

Kaderimin Oyunu 4. Bölüm 2. Fragman İçin Tıklayın...

Kaderimin Oyunu 3. Bölümde Neler Olmuştu?

Ahmet'in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir'i karşı karşıya getirir. Harun'un Mahir'e yaptığı sürpriz teklif, Cemal'in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye'yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.

Bölüm hakkında daha detaylı bilgi ve izlemek için link isterseniz aşağıdaki haberi tıklayabilirsiniz.

Kaderimin Oyunu 3. bölüm detayları 3. bölüm izle

Kaderimin oyunu nerede çekiliyor?

aderimin Oyunu dizisinin ilk bölümünde görülen atmosfer "Amasya"ya ait. Tarihi binaları, dağları ve yeşilliğiyle dikkat çeken Amasya'da çekimlerin devam etmeyeceği ileri sürülüyor. Dizinin devamı İstanbul'da geçecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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