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Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça

Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça

Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü cuma günleri ekranlara geliyor. Televizyondan izleyemeyenler için ertesi gün internette yayınlanan 3. bölümü tek parça izlemek için haberin detay kısmına bakabilirsiniz. Peki ama dizinin yeni bölümünde neler oldu? Kaderimin Oyunu 4. bölüm için fragman yayınladı mı? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-18 17:16:49
Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça

Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü cuma günleri ekranlara geliyor. Televizyondan izleyemeyenler için ertesi gün internette yayınlanan 3. bölümü tek parça izlemek için haberin detay kısmına bakabilirsiniz. Peki ama dizinin yeni bölümünde neler oldu? Kaderimin Oyunu 4. bölüm için fragman yayınladı mı? İşte merak edilen detaylar...

Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle

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Kaderimin Oyunu 3. Bölüm Konusu

Ahmet'in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir'i karşı karşıya getirir. Harun'un Mahir'e yaptığı sürpriz teklif, Cemal'in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye'yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.

Oyuncu Kadrosu;

Öykü Karayel - Asiye

Akın Akınözü - Cemal

Müfit karacan - Harun

Meriç Aral - Helin

Ülkü Duru - Nedret

Iraz Akçam - Nergis

Kaan Çakır - Raci

Sarp Apak - Mahir

Yıldırım Özcan - Uğur

Esra Dermancıoğlu - Zahide

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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