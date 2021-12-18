Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça
Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü cuma günleri ekranlara geliyor. Televizyondan izleyemeyenler için ertesi gün internette yayınlanan 3. bölümü tek parça izlemek için haberin detay kısmına bakabilirsiniz. Peki ama dizinin yeni bölümünde neler oldu? Kaderimin Oyunu 4. bölüm için fragman yayınladı mı? İşte merak edilen detaylar...
2021-12-18 17:16:49
Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü cuma günleri ekranlara geliyor. Televizyondan izleyemeyenler için ertesi gün internette yayınlanan 3. bölümü tek parça izlemek için haberin detay kısmına bakabilirsiniz. Peki ama dizinin yeni bölümünde neler oldu? Kaderimin Oyunu 4. bölüm için fragman yayınladı mı? İşte merak edilen detaylar...
Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle
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Kaderimin Oyunu 3. Bölüm Konusu
Ahmet'in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir'i karşı karşıya getirir. Harun'un Mahir'e yaptığı sürpriz teklif, Cemal'in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye'yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.
Oyuncu Kadrosu;
Öykü Karayel - Asiye
Akın Akınözü - Cemal
Müfit karacan - Harun
Meriç Aral - Helin
Ülkü Duru - Nedret
Iraz Akçam - Nergis
Kaan Çakır - Raci
Sarp Apak - Mahir
Yıldırım Özcan - Uğur
Esra Dermancıoğlu - Zahide
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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