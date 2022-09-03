Joker 2 ne zaman vizyona girecek? Joker 2 oyuncuları kim? Joker 2 çıkış tarihi belli oldu!

Dünya sinemasının en çok bilinen ve sevilen filmlerinden Joker’in 2. serisi vizyona hazırlanıyor. Peki Joker 2 ne zaman çıkacak? Joker 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Joker 2 vizyon tarihi…

Başrolde yeniden Joaquin Phoenix'in yer alacağı Joker 2 filminin konusunun nasıl olacağı şimdiden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Joker 2 için sabırsızlanan seyirciler Joker 2 ne zaman çıkacak, Joker 2 oyuncuları kimler sorularına yanıt arıyorlar. Peki Joker 2 konusu ne? Joker 2'de ne olacak? İşte detaylar

Joker 2 filminin konusu

Heyecanla beklenen Joker 2 hakkında henüz net bir bilgi yok. İlk serisi milyonlarca kişi tarafından izlenip büyük beğeni toplayan Joker'in orijinal başlığındaki "Folie à Deux" isminin anlamı "iki kişilik delilik" manasına geliyor. Başlığa bakılacak olursa Joaquin Phoenix'e sürpriz bir ismin eşlik edileceği öngörülüyor.

Joker 2 oyuncuları

Büyük bir hayran kitlesi olan Joker 2'de kimler yer alacak, Joker 2 oyuncuları kim olacak araştırılıyor. İşte Joker 2'de oynayacak oyuncular:

Joaquin Phoenix

Yazar-yönetmen Todd Phillips, Instagram'da Joaquin Phoenix'in devam filmi "Joker: Folie à Deux" için Joker olarak geri döneceğini paylaştı.

Lady Gaga

Lady Gaga, Phoenix'in Joker'inin aşk ilgisi ve aynı derecede dengesiz muadili Harley Quinn rolünü üstlenecek. Folie à deux terimiyle ikisinin arasında bildiğimizden farklı bir kan bağı ilişkisi olduğu da ima ediliyor olabilir.

Zazie Beetz

Arthur'un romantik bir ilişki hayal ettiği komşusu Sophie olarak geri dönüşünü sunabilir. Sophie'nin, Arthur tarafından öldürüldüğü ima edilirken, Deadline, Beetz'in şu anda rolünü yeniden canlandırmak için görüşmelerde olduğunu bildirdi.

Brendan Gleeson

Emmy ödüllü, Bafta ve Altın Küre adayı usta oyuncu Brendan Gleeson Joker 2 kadrosuna katıldı. Gleeson'ın yeni filmde canlandıracağı karakterin kim olduğu henüz belli değil ama başta Justin Kroll olmak üzere çeşitli kaynaklar başarılı oyuncuyu Arkham ile bağlantılı bir rolde izleyeceğimizi söylüyor.

Joker 2 filmi ne zaman çıkacak?

Joker 2'yi sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler Joker 2 vizyon tarihini merak ediyor. Deadline'ın haberine göre Warner Bros., Joker 2 filmini 4 Ekim 2024 tarihinde beyaz perdeye getirmeyi amaçlıyor. Çıkış tarihinin yanı sıra filmin çekimlerinin önümüzdeki aralık ayında başlayacağı da bildirildi. .