İyilik 18. bölüm izle full son bölüm | Fox TV İyilik son bölümde neler oldu?

İyilik 18. bölüm izle | Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik, Hatice Şendil'in ağlama sahnesiyle gündem oldu. Dizinin 18. bölümünde merak edilen birçok sır ortaya çıktı. İyilik son bölümde neler oldu? İşte yanıtı ve 18. bölüm izleme ekranı...

İyilik 18. bölüm izle | Fox TV'nin sevilen dizisi İyilik, Hatice Şendil'in ağlama sahnesiyle gündem oldu. Dizinin 18. bölümünde merak edilen birçok sır ortaya çıktı. İyilik son bölümde neler oldu? İşte yanıtı ve 18. bölüm izleme ekranı...

İyilik 18. bölüm özeti

Damla, Melis'i kullanarak Murat'a parasını kaptırmamak için çabalar. Murat'ın evli ve çocuklu olduğunu Melis'e söylemekle tehdit eder. Murat'ın iki seçeneği vardır. Birincisi onun tehditlerine boyun eğmek ikincisi ise polise Damla'nın Koray'ı öldürdüğünü ihbar etmek.

İyilik 18. bölüm izle

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