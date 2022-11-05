İyilik 17. bölüm ful izle | Fox TV İyilik dizisi son bölüm tek parça izle

İyilik 17. bölüm ful izle | Sevilen dizi İyilik, son bölümüyle seyircisini şaşırttı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler link araştırmaya başladı bile. Dizinin son bölüm konusu ve izleme ekranı için İyilik dizisi, detayları...

İyilik 17. bölüm ful izle | Sevilen dizi İyilik, son bölümüyle seyircisini şaşırttı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler link araştırmaya başladı bile. Dizinin son bölüm konusu ve izleme ekranı için İyilik dizisi, detayları...

İyilik 17. bölüm konusu

Murat'ın bir açığını bulmaya çalışan Damla, Melis ile yakınlaşmanın bir yolunu bulur ve Melis'in hamile olduğunu öğrenir. Damla, Handan'a Poyraz ile kendisinin arasını bozanın Neslihan olduğunu söyler ve Handan'ı Neslihan'a karşı doldurur. Handan Neslihan'ın işine son verir ve Neslihan'ı evinden kovar. Finalde Neslihan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

İyilik dizisi 17. bölüm izle

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