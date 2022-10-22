İyilik 15. bölüm izle full hd tek parça | Fox TV İyilik dizisi son bölüm full izle

İyilik 15. bölüm izle full hd tek parça | Fox'un sevilen dizisi İyililk yayınlandı. Dizinin izleme ekranını araştıranlar için link derlemesi yaptık. Peki ama son bölümde neler yaşandı? İşte soruların yanıtları için İyilik son bölüm izleme ekranı...

İyilik 15. bölüm izle full hd tek parça | Fox'un sevilen dizisi İyililk yayınlandı. Dizinin izleme ekranını araştıranlar için link derlemesi yaptık. Peki ama son bölümde neler yaşandı? İşte soruların yanıtları için İyilik son bölüm izleme ekranı...

İyilik dizisi son bölüm konusu

Neslihan, Poyraz'a Damla ile ilgili bütün gerçekleri açıklayağı sırada Damla, Poyraz'a Neslihan'ın bir sabıkalı olduğunu, hapisten yeni çıktığını söyler. Aynı zamanda o gün çocukların okul çıkışına gidip Neslihan'ı tehdit eder. Poyraz'dan uzak durmazsa bunun bedelini çocukları ile ödeyeceğini ifade eder.

Ertesi gün Poyraz, Neslihan'ı evinden kovar, artık Neslihan'ın o eve girmesini istemez. Öğretmenini çok seven Deniz evden kaçar, Neslihan'ın oturduğunu söylediği semte gidip Neslihan'ı arar. Neslihan Deniz'i bulur ve hemen Poyraz'a haber verir. Devamı ve daha fazlası İyilik dizisinin 15. bölümünde...

İyilik dizisi 15. bölüm izle

Fox TV ekranlarında her cuma yayınlanan İyilik dizisinin 15. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...