İyilik 13. bölüm izle | Fox TV İyilik dizisi 13. bölüm (son bölüm) full izle

İyilik 13. bölüm izle | Sevilen dizi İyilik yeni bölümüyle ses getirdi. Dizinin yeni bölümünde Murat tekneyle yeni bir hayata adım atar fakat işler sandığı gibi gitmez. Peki son bölümde neler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları için Fox TV İyilik dizisi 13. bölüm (son bölüm) full izle!

İyilik 13. bölüm izle | Sevilen dizi İyilik yeni bölümüyle ses getirdi. Dizinin yeni bölümünde Murat tekneyle yeni bir hayata adım atar fakat işler sandığı gibi gitmez. Peki son bölümde neler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları için Fox TV İyilik dizisi 13. bölüm (son bölüm) full izle!

İyilik 13. bölüm izle

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Bölüm özeti

Atilla Damla'ya onu kimin bıçakladığını sorar ama Damla Murat'tan intikamını kendi alacağı için Murat'ı ele vermez. Hafızasını kaybetmiş gibi davranır. Bu durumu fırsat bilen Murat sanki Damla'yla hiç ayrılmamışlar ve büyük bir aşk yaşıyorlarmış gibi aslında her şeyi hatırlayan Damla'yı kandırmaya çalışır. Daha sonra Neslihan ve Murat arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Murat, İtalya'dan gelen parayı alıp yurt dışına kaçma planları yapmaktadır. Paraları da yanında götürdüğünü zanneden Murat Damla'nın valizlerdeki paraları aldığından habersizdir.