İlker Kaleli İspanyol dizisi adı ve konusu | İlker Kaleli Türk Tutkusu dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Poyraz Karayel dizisi ile hafızalara kazınan genç oyuncu İlker Kaleli'nin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Oyuncu bu kez İspanya yapımı bir dizide rol alacak. Dizi Türkiye-İspanya hattında geçen maceralı aşkı konu ediniyor. İlker Kaleli'nin yeni dizisinin adı La Passion Turca’ (Türk Tutkusu) olacağı açıklandı. Oyuncuya başrolde Maggie Civantos eşlik edecek. Dizi İspanyol kanalı Antenna 3'te yayınlanacak. Ülkemizde de dijital platformlarda dizinin yayına girmesi bekleniyor.

Rol aldıığı dizilerdeki üstün performansı ile adından söz ettirmeyi başaran oyuncu İlker Kaleli son olarak İspanya yapımı bir dizide rol alacak. Çekimlerine Ekim ayında başlanması beklenen dizi için Kaleli'nin hızlandırılmış İspanyolca kursları aldığı belirtildi. 'Poyraz Karayel' ve 'Öğretmen' gibi dizilerdeki rolleri ile yeteneğinden söz ettiren oyuncu ilk defa yurt dışında bir dizde rol alacak.

İlker Kaleli İspanyol dizisi adı ne?

İlker Kaleli'nin İspanya'da yayınlanacak olan dizisinin adı ‘La Passion Turca' (Türk Tutkusu) olarak açıklandı.

İlker Kaleli İspanyol Türk Tutkusu konusu ne?

Türk Tutkusu Türk ve İspanyol dizisi aşk temalı macera dizisidir. Dizide İlker Kaleli 'Yaman' adında sanat tarihi araştırmacısı rolünü canalandıracak. İspanyol oyuncu Maggie Civantos ise 'Olivia' karakterini oynayacak. İkilinin İspanya-Türkiye arasında mareralı aşkı dizide anlatılacak.

La Passion Turca (Türk Tutkusu) uyarlama mı?

Türk Tutkusu dizisi Antonio Gala'nın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizide karizmatik ‘Yaman' ile sanat tarihi araştırmacısı ‘Olivia'nın Türkiye-İspanya hattındaki aksiyon dolu aşkı işleniyor.

La Passion Turca (Türk Tutkusu) hangi kanalda yayınlanacak?

İlker Kaleli ve Maggie Civantos'in başrollerinde olduğu dizi İspanyol Antenna 3 kanalında yayınlanacak. Dizi Türkiye've Kuzey Amerika ülkelerinde de yayınlanacak. Dizinin Türkiye'de dijital platformlarda yayınlanması bekleniyor.

Maggie Civantos kimdir?

Maggie Civantos 28 Aralık 1984 yılında dünyaya geldi.

Annesi şarkıcı, babası ise ses teknisyeni olan Maggie Civantos küçük yaşlarda oyunculuğa merak saldı. Öyle ki adını bile TV dizisi Falcon Crest'te Susan Sullivan'ın canlandırdığı Maggie Gioberti karakterinden almıştır.

İspanya'da doğan Maggie Civantos dizi ve film oyuncusudur. Antena 3 ve Locked Up'da Macarena Ferreiro karakteriyle hafızalara kazınan Maggie Civantos'un kim olduğu son zamanlarda Türk vatandaşları tarafından da merak ediliyor.

Oyunculuk deneyimine Escenas de matrimonio'da Mar Saura'nın yerine geçerek başladı ve olumlu eleştiriler aldı. Bu rol ona dizi dünyasının da kapılarını araladı.

Maggie Civantos Antena 3 ve Locked Up'daki üstün performansı ile çeşitli ödüllere de layık görülmüştür. Genç oyuncu Premios Ondas (2015) ödüllerinde, Ganadora de los Premios Madrid Imagen (MIM Serisi) ve Premios XXIV Union de Actores ödüllerini kazandı.

Maggie Civantos kariyerinde 2017 yılında Netflix dizisi Las Chicas Del Cable'de rol alarak yeni bir basamak çıktı. Bu rolü ile tüm dünya tarafından tanınan oyuncu herkes tarafından sevildi.

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