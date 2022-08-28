İbrahim Selim ile Bu Gece 12. bölüm izle | Youtube İbrahim Selim ile Bu Gece Berkay Ateş bölümünü tek parça izle

İbrahim Selim ile Bu Gece 12. bölüm izle | Bu hafta İbrahim Selim'in konuğu Berkay Ateş oldu. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Youtube İbrahim Selim ile Bu Gece Berkay Ateş bölümünü araştırıyor. İşte detaylar!

Bu hafta İbrahim Selim'in konuğu Berkay Ateş oldu. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Youtube İbrahim Selim ile Bu Gece Berkay Ateş bölümünü araştırıyor. İşte detaylar!

İbrahim Selim ile Bu Gece 12. bölüm izle

İbrahim Selim ile Bu Gece programının 12. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

İbrahim Selim ile Bu Gece 12. bölüm izleyici yorumları

- O kadar eğlendim ki anlatamam. Uzun zamandır bu kadar gülmediğim için baş ağrısı yaptı.

- Ya ben Berkay Ateş'in bu kadar eğlenceli, sempatik, komik biri olduğunu bilmiyordum gerçekten izlerken hep yüzümde bi gülümseme resmen enerjimi yükseltti harika program olmuş.

- En iyi bölümlerden bi tanesiydi sizle birlikte krize girdim.

- Çok güzel bir bölümdü. Emeği geçen herkese teşekkürler.

- Çok çok iyiydi.

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