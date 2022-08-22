İbrahim Selim ile Bu Gece 11. Bölüm | İbrahim Selim ile Bu Gece Cemre Baysel bölümü izle

İbrahim Selim ile Bu Gece 11. Bölüm | İlgiyle takip edilen İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 11. bölüm konuğu Cemre Baysel oldu. Oyuncu olan Baysel'in tavrı ve anlattıkları, izleyiciye yansıdı. İşte İbrahim Selim ile Bu Gece Cemre Baysel bölümü izle!

İlgiyle takip edilen İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 11. bölüm konuğu Cemre Baysel oldu. Oyuncu olan Baysel'in tavrı ve anlattıkları, izleyiciye yansıdı. İşte İbrahim Selim ile Bu Gece Cemre Baysel bölümü izle!

İbrahim Selim ile Bu Gece 11. Bölüm

İbrahim Selim ile Bu Gece 11.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Cemre Baysel kimdir?

Cemre Baysel 5 Şubat 1999 İzmirdoğumlu oyuncudur.

Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı.

2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'la birlikte başrolde yer aldı. Şimdilerde Şaşmaz ile bir ilişkisi var.

47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.