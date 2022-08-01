İbrahim Selim ile Bu Gece 8. bölüm full izle | İbrahim Selim ile Bu Gece 8. bölüm konuğu kim?

İbrahim Selim ile Bu Gece 8. bölüm full izle | Fox Tv ekranlarına taşınan İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni bölümü yayınlandı.İbrahim Selim ile Bu Gece 8. bölüm konuğu kim? Programın 8.bölüm konuğu Demet Özdemir oldu.

Fox Tv ekranlarına taşınan İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni bölümü yayınlandı.İbrahim Selim ile Bu Gece 8. bölüm konuğu kim? Programın 8.bölüm konuğu Demet Özdemir oldu.

İbrahim Selim ile Bu Gece 8. bölüm full izle

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İbrahim Selim ile Bu Gece 8. bölüm konuğu kim?

Pogramın konuğu Demet Özdemir oldu.

Demet Özdemir 26 Şubat 1992'de Kocaeli şehrinde doğmuştur. Özdemir, 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü ve anne tarafından Bulgaristan göçmenidir. Dizi ve sinema oyuncusu olarak ün salmıştır. Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı.

Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır. Bunun yanında birçok dans performansında yer almıştır.

2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı.

Şimdilerde şarkıcı ve komedyen Oğuzhan Koç ile evleneceği haberleriyle gündemdeki yerini koruyor.