Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor?

Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Tanıtımlarıyla dikkat çeken güzel günler dizisinin konusu merak edildi. Van'dan İstanbul'a uzanan bir hikayeyi anlatan dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi gördü. Peki ama Güzel Günler dizisinin konusu ne, neyi anlatıyor ve oyuncu kadrosunda kimler var? Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Tanıtımlarıyla dikkat çeken güzel günler dizisinin konusu merak edildi. Van'dan İstanbul'a uzanan bir hikayeyi anlatan dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi gördü. Peki ama Güzel Günler dizisinin konusu ne, neyi anlatıyor ve oyuncu kadrosunda kimler var? Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

Güzel Günler konusu

Selma bütün yolların kapandığını düşündüğü bir anda, ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Babasından kalma hurda bir araba ve yanında kardeşi Leylim ile birlikte mirasa ulaşacağı yolu tutar.

Selma İstanbul'da onunla aynı gün doğan Mihran'ı bulur. Daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla seveceği kehanetine edildi.

Güzel Günler oyuncuları kimler?

Güzel Günler dizisi, hüzünlendirdiği kadar neşe veren bir dizi. Dengede tutulan senaryosu, çok iyi işleniyor. İşte Güzel Günler dizisi oyuncu kadrosu...

Binnur Kaya,

Ecem Erkek,

Leyla Tanlar,

Zeynep Çamcı,

Olgun Toker,

Burak Dakak

Yıldıray Şahinler,

Seray Gözler,

Oya İloğulları,

Orkuncan İzan,

Duygu Köse gibi isimler yer alıyor.

Hangi oyuncu kangi karakteri canlandırıyor?

Binnur Kaya dizide üç çocuk annesi, kocasından kalan menemenci dükkanını büyük bir çaba ve emekle ayakta tutmaya çalışan Kıymet'i; Ecem Erkek nişanlısı tarafından terk edildikten sonra aşka kapılarını kapatan Füsun'u; Zeynep Çamcı ise yalnızca ‘gören gözler'in içindeki ışıltıyı fark ettiği, boks tutkunu Altan'ı canlandırıyor.

Mihran'ın barista kuzeni Atakan - Olgun Toker

Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan - Zeynep Çamcı

Mihra'nın teyzesi menemenci Kıymet - Binnur Kaya

Mihran'ın kuzeni - Füsun Ecem Erkek

Mihran'ın annesi Saliha - Seray Gözler

Kıymetin eli kolu Feyyaz - Orkuncan İzan

Kıymetin ezeli rakibi Hakim - Yıldıray Şahinler

Güzel Günler dizisi nerede çekiliyor?

Dizi, Van'dan İstanbul'a göçen bir genç kızın, küçükken evlenecekleri söylenen oğlanın ailesinin hayatını değiştirmesini konu alıyor. İlk bölümler Van'da geçen dizinin diğer bölümleri İstanbul'da çekiliyor.

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