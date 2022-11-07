Güzel Günler ilk bölüm izle tek parça | Show TV yeni dizi Güzel Günler 1. bölüm izle full

Güzel Günler ilk bölüm izle tek parça | Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Güzel Günler dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin tanıtım videoları milyonlarca kez izlendi. İşte diziye dair detaylar ve Show TV yeni dizi Güzel Günler 1. bölüm izleme ekranı...

Güzel Günler ilk bölüm izle tek parça | Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Güzel Günler dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin tanıtım videoları milyonlarca kez izlendi. İşte diziye dair detaylar ve Show TV yeni dizi Güzel Günler 1. bölüm izleme ekranı...

Güzel Günler bölüm konusu

Selma bütün çıkar yolların tükendiği bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Mirası alabilmek için tek şart, eski nişanlısı Mihran'ı bulmaktır. Ancak Selma ve Mihran, Selma'nın suçlandığı büyük bir yangından sonra ayrılmış, aradaki bütün köprüler atılmıştır. Çocukluk aşkının peşindeki Selma, İstanbul'da Mihran'ın kuzeni Atakan ve Altan'a ulaşır.

Güzel Günler ilk bölüm izle tek parça

Pazar günü yayınlanan Güzel Günler dizisinin ilk bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Güzel Günler Kıymet kimdir?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972'de Ankara'da doğmuştur ama aslen Adanalıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet rolünü canlandırıyor.

Binnur Kaya dizide üç çocuk annesi, kocasından kalan menemenci dükkanını büyük bir çaba ve emekle ayakta tutmaya çalışan Kıymet'i canlandırıyor. Mihran'ın teyzesidir.

Her şeye rağmen neşeli, iyi niyetli, ortayı bulan, 'ağzımızın tadı kaçmasın' diyerek hayatını düzende tutmaya çalışıyor.