Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine yönetmeni ve senaristi kim?

Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisi hakkında merak edilen birçok detay var. Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine yönetmeni ve senaristi kim? İşte detaylar...

Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisi hakkında merak edilen birçok detay var. Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine yönetmeni ve senaristi kim? İşte detaylar...

Gülümse Kaderine oyuncuları kimler?

Büyük kadroya sahip olan yapım Gülümse Kaderine dizisinde; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.

Gülümse Kaderine yönetmeni ve senaristi kim?

Gülümse Kaderine dizisinin senaristliğini Burcu Över, yönetmenliğini ise Aytaç Çiçek üstlendi.

Gülümse Kaderine konusu

“Gülümse Kaderine” dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…